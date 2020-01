Napoli-Fiorentina in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2019-2020 riparte dalla prima giornata del girone di ritorno e nell’anticipo di sabato sera il Napoli sarà impegnato allo stadio San Paolo di Fuorigrotta contro la Fiorentina. All’andata gli azzurri avevano vinto con un rocambolesco 4-3. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di domani. Come per ogni partita del sabato in quella fascia oraria, la diretta sarà in esclusiva su DAZN. Bisognerà collegarsi al sito ufficiale o all’app per guardarla in streaming.

Chi non fosse ancora abbonato o volesse riattivare il proprio abbonamento, è ancora in tempo per rimediare. Per gli azzurri sarà una gara fondamentale per provare a risalire la classifica, anche perché l’incontro successivo sarà con la Juventus. Raggiungere un posto in Europa sembra un’utopia, ma adesso è il momento dei nuovi innesti. Diego Demme e Stanislav Lobotka devono dimostrare di poter rimanere a lungo nel Napoli e di aver rinforzato la rosa in vista di futuri palcoscenici internazionali.