Napoli-Lazio in tv: orario diretta partita e dove vederla

Napoli-Lazio è in programma martedì 21 gennaio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli. Come tutte le partite della Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay. Sarà pertanto possibile rivedere il match anche al termine, per più giorni. Si tratta di uno dei pochi incontri che i tifosi potranno seguire in chiaro, trattandosi della coppa nazionale. Solo con alcune gare della Champions League è stato possibile fare altrettanto sulle reti Mediaset.

Nel Napoli dovrebbero trovare spazio sia Diego Demme sia Stanislav Lobotka. Si può affermare senza pericolo di smentita che si tratta della partita più importante della stagione azzurra. La Coppa Italia è diventato l’obiettivo principale dei partenopei. Fallire in casa pur contro una grande squadra come la Lazio farebbe sprofondare l’ambiente nella depressione. Gennaro Gattuso dovrà inventarsi qualcosa di convincente.