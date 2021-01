Napoli-Fiorentina in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2020-2021 vedrà il Napoli protagonista in casa contro lo Fiorentinaa domenica 17 gennaio alle 12:30, per la diciottesima giornata di Serie A. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su DAZN. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Napoli e Fiorentina sarà trasmesso su andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky). Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, reduce da una vittoria a Udine, dalla Coppa Italia e ancor prima da diversi risultati altalenanti. Gennaro Gattuso deve ottenere qualche altra vittoria prima di firmare serenamente il rinnovo. L’obiettivo è ovviamente il ritorno in Champions League e per il momento la classifica è favorevole ai partenopei, che devono recuperare ancora la partita contro la Juventus non disputata lo scorso 4 ottobre.