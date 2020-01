Napoli-Fiorentina 0-1 all’intervallo: Federico Chiesa batte David Ospina, ma José Callejon spreca

Il Napoli sembra non voler proprio uscire dalla crisi. Anche in casa, contro la Fiorentina, la situazione appare tutt’altro che rosea. Gli azzurri non riescono a pungere mai nella trequarti viola, senza creare alcuna occasione pericolosa. Solo un colpo di testa di José Callejon spedito a lato sul finale fa sussultare il San Paolo.

Al 19′ l’arbitro non concede agli ospiti un presunto rigore per tocco di mano di Allan, ma al 26′ ci pensa Federico Chiesa a sbloccare il risultato con una bella rete di punta. 5 minuti più tardi David Ospina è decisivo su un pallone che stava passando sotto alla traversa, poi ringrazia per il goal annullato giustamente a Patrick Cutrone per fuorigioco. Curiosa la prestazione di Sebastiano Luperto, partito dapprima come terzino sinistro, per poi tornare al centro dopo la mezzora di gioco. Gennaro Gattuso deve subito mettere mano al Napoli per aggiustare tutto all’intervallo. Perdere anche questa partita sarebbe esiziale per la formazione azzurra.