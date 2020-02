Napoli, Enrico Fedele esalta Gennaro Gattuso: “La strada giusta è stata tracciata”

Enrico Fedele, storico procuratore dei fratelli Cannavaro, ha elogiato Gennaro Gattuso sulle colonne de Il Roma. “Il miracolo non c’è stato ma il Napoli ci è andato vicino, molto vicino. Peccato che è stato punito in una delle pochissime distrazioni difensive concesse ai campioni del Barcellona. Pardon, campioni proprio non direi per quello che hanno fatto vedere al San Paolo. Addirittura Messi sembrava che non fosse sceso in campo nel primo tempo: chi l’ha visto? (…) Ha, invece, marcato il cartellino nella ripresa facendo tremare difesa e tifoseria azzurre. Demeriti dei catalani o bravura di Gattuso, che ha studiato nei minimi particolari la tattica per evitare sbavature difensive? Direi che al gioco all’italiana degli azzurri ha fatto riscontro una manovra lenta e prevedibile del Barcellona. È apparso la brutta copia della squadra che travolge tutti gli avversari sul terreno amico. E credo proprio che al “Camp Nou” il 18 marzo, nella gara di ritorno, sarà indispensabile la presenza di chi è in grado di trasformare l’acqua in vino, ovverosia occorrerà un miracolo per superare gli ottavi di finale”.

“Ma non fasciamoci la testa prima di rompercela e godiamoci il capolavoro di Mertens e l’ottima prestazione di quasi tutti i giocatori. Insufficienti solo Demme e Fabian Ruiz, dai quali mi sarei aspettato molto di più, poi tutti bravi per aver eseguito il compitino alla perfezione e senza strafare. Ottimo, ancora una volta, Ospina che è oramai il “dodicesimo” uomo in campo per la sua abilità nell’appoggiare la palla anche sotto pressione degli attaccanti avversari. È questo il gioco che Gattuso sta ben inculcando alla squadra, anche se è rischioso per il tifoso che soffre di tachicardia. (…) La strada giusta, comunque, è stata tracciata per cancellare i tanti errori di un passato ancora molto recente”.