Napoli: Eljif Elmas cacciato da Gennaro Gattuso in allenamento, ma Carlo Alvino smentisce

La scorsa stagione toccò ad Allan, poi a Faouzi Ghoulam e infine per due volte a Mario Rui. Stavolta sarebbe stato Eljif Elmas ad essere cacciato da Gennaro Gattuso in allenamento. Tutta colpa di un impegno troppo scarno per chi pensa di non partire mai dal primo minuto. “Gattuso ha ravvisato un atteggiamento non esattamente propositivo e così ha deciso di allontanarlo nel bel mezzo dell’allenamento proprio come aveva già fatto con Allan nella stagione precedente e poi con Ghoulam e due volte con Mario Rui in quella attuale. Considerando i precedenti, a questo punto Elmas va ritenuto a rischio convocazione per la Lazio”, si legge sul Corriere dello Sport.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Eppure, ci sarebbero smentite. “A proposito di allenamenti vale la pena informare che a quello di ieri ha partecipato per tutta la durata della seduta anche il centrocampista macedone Eljif Elmas. Per intero!”, ha scritto Carlo Alvino sui social.