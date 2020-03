Napoli, ecco come si stanno allenando i giocatori in quarantena: tapis roulant, cyclette, squat e addominali

“Per il momento il Napoli lavora in modalità smart working in attesa di potersi rituffare per gli allenamenti sul campo”. Ne è sicura l’edizione odierna de Il Mattino. Il giornale spiega come in casa Napoli si cerchi di tenere comunque una linea comune per farsi trovare pronti quando si riprenderà a giocare. “Grande attenzione a tavola e dieta rigida tenendo presente che in una fase di stop non si bruciano le stesse calorie dei giorni con allenamenti e partite: vengono osservati anche a tavola gli stessi comportamenti di sempre per seguire al meglio il programma di mantenimento”, scrive il quotidiano.

Queste settimane diventano comunque utili per recuperare energie fisiche e mentali. Ogni calciatore svolge infatti un lavoro di 40-50 minuti al giorno. La tabella risulta suddivisa tra tapis roulant, cyclette, squat, addominali e altri esercizi in attesa di conoscere l’effettiva data della ripresa degli allenamenti. Per il campionato, invece, ci sarà chiaramente da aspettare.