Calciomercato Napoli, il retroscena: Aurelio De Laurentiis aveva offerto 35 milioni alla Fiorentina per Gaetano Castrovilli

Il Napoli continua a seguire il giovane Gaetano Castrovilli. Si tratta ormai di un accostamento emerso più volte negli scorsi mesi. Il talento della Fiorentina è uno dei pallini di Aurelio De Laurentiis, che lo scorso gennaio era pronto a fare un investimento importante per strapparlo ai viola. Il centrocampista, tra l’altro già nel giro della Nazionale, aveva ben figurato proprio contro gli azzurri nella prima giornata di campionato, terminata 4-3 per i partenopei. Il Napoli aveva già offerto per il 35 milioni più 5 di bonus alla Fiorentina, che però aveva rispedito al mittente la proposta. I toscani valutano ancora di più il loro gioiellino. Per portarlo a casa in estate, dunque, servirà uno sforzo economico ancora maggiore. D’altro canto, si sta parlando di uno dei migliori prospetti di tutto il calcio italiano. Il rischio che il prezzo aumenti esponenzialmente nei prossimi anni è notevole. C’è da aspettarsi una bella concorrenza, dunque.