Napoli, dopo la vittoria della Coppa Italia si teme il rischio d’appagamento

La vittoria della Coppa Italia potrebbe generare un clima di appagamento all’interno di uno spogliatoio che negli ultimi giorni ha solo festeggiato. Il pericolo di un rilassamento mentale del Napoli viene enunciato dal quotidiano piemontese Tuttosport. La garanzia che gli azzurri torneranno subito a concentrarsi sul campo sia rappresentata proprio da Gennaro Gattuso.

“La scossa è arrivata dal coach, già ieri mattina, quando i calciatori hanno cominciato a preparare in maniera più dettagliata la sfida di domani sera al Bentegodi contro il Verona che sabato ha battuto il Cagliari e si è portato ad un solo punto di distacco dal Napoli (39 contro 38). Il richiamo di Gattuso alla concentrazione sul campionato è stato necessario. Anche perché inconsciamente il Napoli potrebbe pensare che la sua stagione tornerà ad avere un senso solo per la sfida dell’8 agosto a Barcellona”. In sostanza, avendo già la sicurezza di partecipare ai prossimi gironi di Europa League, i giocatori potrebbero non restare sul pezzo.