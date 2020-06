Hellas Verona-Napoli, Ivan Juric verso il cambio di modulo

in

Il Napoli ha appena vinto la Coppa Italia ed è già atteso dall’impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri ospiteranno gli azzurri nella sfida di martedì al Bentegodi. L’edizione odierna di Tuttosport prova ad anticipare le mosse del tecnico avversario Ivan Juric: “Rispetto alla partita che si giocò all’andata sono cambiate diverse cose. Sulla panchina del Napoli non c’è più Ancelotti, mentre l’Hellas ha leggermente cambiato pelle, passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con il quale Juric sabato ha messo sotto il Cagliari. Giocherà così anche domani? Probabilmente no, dovendo fare a meno di Borini che oggi sarà squalificato dal giudice sportivo. Al fianco di Di Carmine potrebbe essere riproposto Stepinski, mentre a centrocampo Veloso dovrebbe essere preferito a Verre per una dinamica di turnover”.

Il Napoli opterà per diversi cambi rispetto alla finale con la Juventus. L’obiettivo è di provare ad accedere alla prossima edizione della Champions League. Non si può sbagliare a Verona.