Napoli: David Ospina non si è allenato per la gastroenterite, ma non sembra in dubbio

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, gli azzurri hanno sostenuto oggi una seduta pomeridiana nel Centro Tecnico di Castel Volturno. I giocatori preparano il match contro la Juventus in programma domani al San Paolo alle ore 20:45, valido per la 21esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata dunque sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente si sono svolte esercitazioni tecnico tattiche, contrapposizioni di gioco e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Faouzi Ghoulam, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Amin Younes. David Ospina non si è allenato per una gastroenterite, ma dovrebbe essere comunque titolare contro i bianconeri.

Tra i convocati non mancano Alex Meret e Fernando Llorente. Ancora assente Dries Mertens, tornato pochi anni fa dal Belgio, dove si era recato per incontrare un fisioterapista di fiducia, Lieven Maesschalk, conosciuto in Nazionale e che ha trattato pure Faouzi Ghoulam e Amin Younes.