Video – Anche Paulo Fonseca commenta l’arrivo di Matteo Politano al Napoli: “Non sono deluso”

L’imminente arrivo di Matteo Politano al Napoli fa ancora discutere in casa Roma. Da Trigoria, alla vigilia del derby con la Lazio, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha risposto anche a una domanda in proposito, rivoltagli dall’inviato di Radio Punto Zero. Ecco di seguito un estratto della conferenza stampa.

Mister, in una dimensione parallela, in questo momento, sulla sedia che sta occupando Lei c’è Matteo Politano che si sta presentando a noi come nuovo giocatore della Roma. Il paradosso è che il Napoli lo prenderà con obbligo di riscatto nonostante il Suo collega Gattuso non sia nemmeno sicuro di rimanere dov’è, mentre Lei da contratto è abbastanza certo di allenare la Roma l’anno prossimo. Sappiamo che anche in questi giorni Petrachi ha fatto un tentativo e Lei disse di volere Politano qui. È un’occasione mancata, la Suo più delusione da quando è a Roma non essere riuscito a portare qui un giocare che voleva la Roma?

“Non sono deluso. Devo dire che quando abbiamo pensato a un giocatore per la posizione di Zaniolo, abbiamo pensato a 3-4 soluzioni. Non solo Politano. Abbiamo avuto la possibilità di fare questo scambio con l’Inter. Non l’abbiamo fatto, non voglio parlare di perché non l’abbiamo fatto, ma penso che tanto Fienga come Petrachi abbia difeso bene gli interessi della Roma. Non abbiamo avuto questa possibilità, ne avremo altre. Penso che nei prossimi giorni vedrete un nuovo giocatore per questa posizione. È così”.