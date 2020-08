Napoli, David Ospina è tranquillo: “Lionel Messi? L’ho incontrato tante volte”

Il portiere del Napoli David Ospina ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League. “Questa è una partita che tutti i giocatori vogliono giocare, l’abbiamo preparata bene in tutta la settimana e siamo pronti. La situazione è difficile, giocare nello stadio vuoto è dura. Penso che il Napoli abbia la personalità e i giocatori per giocarcela. Dobbiamo fare le cose per bene per passare questo turno”.

“Come si ferma Messi? Leo l’ho incontrato tante volte, con la Nazionale e con i club. Ha qualità e può fare di tutto. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo aiutarci per fare il massimo. Abbiamo la fiducia di vincere tutte le partite, abbiamo la qualità per poterlo fare. Speriamo di fare gol e di passare il turno, anche se sarà una partita difficile. Non vogliamo andare in vacanza, faremo il nostro lavoro”, ha aggiunto il portiere azzurro.

