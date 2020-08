Napoli, Ciccio Graziani ci crede: “Pronostico chiuso a Barcellona? No”

Ciccio Graziani crede fortemente in questo Napoli. L’ex campione del mondo e storico allenatore del Cervia ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento sui temi di casa partenopea in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Pronostico chiuso a Barcellona? No, però devi andare a vincere. Sarà un’impresa, non è facile, ma se il Napoli indovina la serata ed il Barcellona no, allora tutto diventa possibile”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Sognare non costa nulla, perché dunque non sperare? Questo Napoli può mettere in difficoltà praticamente chiunque, se gioca come sa negli spazi. E’ una partita che non avrà nulla di scontato, per come la vedo. Il Napoli dovrà crederci”, ha aggiunto l’ex bomber. Il Napoli dovrà segnare almeno un goal per sperare di passare il turno, in virtù dell’1-1 della gara d’andata disputata al San Paolo. Gli azzurri non sono mai arrivati ai quarti di finale di Champions League nella loro storia, mentre formazioni come Leicester e Atalanta ci sono riuscite alla loro prima partecipazione. L’auspicio degli addetti ai lavori è che il capitano Lorenzo Insigne possa scendere in campo al meglio della forma, dopo essere uscito acciaccato dal big match con la Lazio.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.