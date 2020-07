Napoli, Cristiano Giuntoli accusa la Roma di violazione delle misure di sicurezza anti-Covid

Cristiano Giuntoli accusa la Roma. Si parla di mancato rispetto delle norme anti-Covid sul distanziamento sociale in panchina in occasione della gara del San Paolo di domenica scorsa. “Se esiste un protocollo, va rispettato. Mentre loro hanno deciso – dopo aver firmato un’autocertificazione in cui si assumevano le proprie responsabilità – di seguire un criterio personale e regolarsi autonomamente. Qui siamo in presenza di una vicenda seria, che è legata ad un dramma universale, e che per fronteggiare eventuali rischi richiede l’attuazione di atteggiamenti irreprensibili a cui la Roma si è sottratta”, ha detto il direttore sportivo azzurro, come riportato dal Corriere dello Sport.

“Deve esserci una distribuzione alternata lasciando un posto vuoto tra una sedia occupata e l’altra; e poi che si deve sfruttare come opzione la tribuna per gli eventuali calciatori. Ho fatto presente a Rizzoli e alla Procura Federale che non era giusto ciò che chiedeva la Roma. E me lo hanno fatto notare anche i nostri calciatori, chiaramente infastiditi da questa differenza”.