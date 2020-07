Genoa-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2019-2020 è arrivato ormai alla 31esima giornata, che vedrà il Napoli protagonista in casa del Genoa mercoledì 8 luglio alle 19:30. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Genoa e Napoli sarà trasmesso precisamente su Sky Sport Serie A, canale numero 202 e 249 del satellite o numero 473 e 483 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, in quanto la qualificazione alla prossima Champions League non sembra ancora fuori dalla portata degli azzurri. Arrendersi adesso non avrebbe senso, dato che non ci sono altri obiettivi in campionato e per la Champions toccherà aspettare.