Napoli, Corrado Ferlaino critica Aurelio De Laurentiis: “Aveva preso Carlo Ancelotti solo per tamponare la partenza di Maurizio Sarri”

Luciano Moggi ha intervistato per Libero il suo ex presidente azzurro Corrado Ferlaino. L’ingegnere ha parlato degli ultimi mesi del Napoli, dall’arrivo di Carlo Ancelotti al suo esonero. “Secondo me l’avevano preso per tamponare la partenza di Sarri, che aveva fatto molto bene. Quasi un ombrello, senza però tener conto delle caratteristiche dei giocatori che gli venivano messi a disposizione. Occorreva un grande nome per evitare le critiche e De Laurentiis, da buon politico, lo individuò proprio in Ancelotti”, ha detto.

Insomma, l’addio di Maurizio Sarri rischiava di aprire una voragine nel cuore della piazza napoletana. All’epoca la tifoseria era innamorata del mister tanto da fondare movimenti simil-culturali nominati “sarristi”. Con un vero colpo di cinema, Aurelio De Laurentiis ufficializzò Carlo Ancelotti ancor prima di salutare effettivamente Maurizio Sarri, oggi sulla panchina degli eterni rivali della Juventus. L’effetto si è consumato nell’arco di un anno e mezzo. Adesso il Napoli dovrà inventarsi ben altro per rialzare la testa.