Calciomercato Napoli, Sofyan Amrabat firmerà fino al 2024: arriverà in estate

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sugli ultimi movimenti in casa Napoli attraverso Twitter. “Il 3 gennaio appuntamento tra gli agenti di Sofyan Amrabat e il Napoli per chiudere l’accordo: stipendio da 1,8 milioni più bonus fino al 2024 per il centrocampista marocchino, che si trasferirà in estate in azzurro dal Verona per 15 milioni più 1 di bonus”.

Quello di Sofyan Amrabat, invero, non è un nome che fa propriamente impazzire i tifosi. La piazza azzurra spera in qualche altro colpo degno di maggiore rilevanza. Bisogna far fronte a qualche illustre cessione che si consumerà quasi sicuramente tra gennaio e luglio. Gennaro Gattuso tace, aspetta con pazienza. Le prossime partite del Napoli saranno durissime e la coperta sembra corta. La piazza è pronta a una nuova contestazione nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis. In caso di mancata qualificazione in Champions e di contestuali partenze di big, il patron azzurro dovrà sforzarsi come non mai a inventarsi qualcosa.