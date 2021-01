Napoli, con tutte queste assenze adesso si deve puntare su Hirving Lozano

Senza Victor Osimhen e Dries Mertens, la certezza di Gennaro Gattuso è rappresentata oggi da Hirving Lozano. Secondo La Gazzetta dello Sport il messicano ha cominciato a risultare decisivo. Per la trasferta sarda contro il Cagliari sarà dunque un punto di riferimento, anche perché è il capocannoniere della squadra e sa anche servire assist.

“Invendibile più che incedibile, visto che nell’estate del 2019 era stato acquistato dal Psv per 42 milioni (più commissioni). Gattuso ha rassicurato il club, convinto di poter migliorare il rendimento del messicano. Ora in Premier Lozano ha diversi estimatori e il suo modo di giocare, su velocità e profondità, attira le attenzioni di diversi club. Il Napoli non ha intenzione di privarsene ma oggi il messicano ha ripreso i suoi precedenti valori di mercato. E chi volesse ingaggiarlo dovrebbe offrire a De Laurentiis, per convincerlo, una cifra superiore ai quaranta milioni”, sottolinea infatti il quotidiano. Hirving Lozano non può più deludere.