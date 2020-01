Napoli, Ciro Venerato svela i retroscena da Castel Volturno: “Dries Mertens e Allan si sono mandati a quel paese”

In onda su Tv Luna, il giornalista della Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato della situazione attuale del Napoli a Castel Volturno. “Ho parlato con alcuni protagonisti della chiacchierata notturna e Gattuso ha usato parole dure per stimolare la squadra. Ben venga anche un mandarsi a quel paese tra Mertens e Allan, uno rinfaccia all’altro il problema che si porta dietro senza accelerare il recupero e quell’altro che gli dice che deve pensare correre in campo. Fa parte della dialettica positiva, almeno esce fuori la verità, ci si mena pure negli spogliatoi, succede ovunque, in tutti i Napoli della storia ed altrove, a volte anche cose più gravi. Tutta la squadra ha confermato la stima in Gattuso e la convinzione sul 4-3-3″.

Insomma, l’atmosfera non è certo idilliaca, ma rischia persino di peggiorare. La priorità è la Coppa Italia. Qualora il Napoli venisse eliminato facilmente dalla Lazio, la stagione sarebbe praticamente conclusa in anticipo con un fallimento.