Calciomercato Napoli: Lorenzo Tonelli verso la Sampdoria, Sandro Tonali rimane un sogno

Il mercato del Napoli in uscita sta compiendo i primi passi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il difensore Lorenzo Tonelli sarebbe a un passo dal ritorno alla Sampdoria, dove ha disputato l’ultima stagione. I blucerchiati sono in crisi e hanno assolutamente bisogno di centrali. L’operazione si farà non appena uno tra Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic rientrerà dai rispettivi infortuni, nonostante lo stesso Lorenzo Tonelli non venga considerato un’alternativa da Gennaro Gattuso. Amin Younes, che piace al Torino, deve solo decidere cosa fare del proprio futuro, avendo corteggiatori anche in Bundesliga e in Turchia.

Il Napoli aveva pensato a Sandro Tonali come colpo in entrata, ma il giovane centrocampista sembra già promesso a qualche altra big europea e oggi pensa soprattutto ad avere continuità per la Nazionale. Anche il Paris Saint-Germain lo sta seguendo, mentre in Italia Juventus e gli Inter gli hanno messo gli occhi addosso da un anno. Difficile che il Napoli riesca a farla franca.