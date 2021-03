Napoli, Ciro Venerato rivela: “Qualora il presidente Aurelio De Laurentiis lo chiamasse, Maurizio Sarri non rifiuterebbe di incontrarlo”

Ai microfoni di “Piuenne”, il giornalista Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato in queste ore del futuro di Maurizio Sarri, attualmente ancora sotto contratto con la Juventus. Il tecnico toscano, dai noti trascorsi al Napoli, è stato riaccostato prepotentemente alla panchina azzurra, che a fine stagione dovrebbe essere lasciata da Gennaro Gattuso. “Vi do una notizia su Maurizio Sarri e sono sicuro che lo stesso allenatore non avrà nulla da ridire e non potrà smentire: il mister toscano, qualora il presidente Aurelio De Laurentiis lo chiamasse, non rifiuterebbe di incontrarlo”.

“Sarebbe quindi propenso anche a prendere un caffè con il patron degli azzurri. La verità, e nessuno può dire il contrario, è che ai napoletani manca tantissimo. Vedremo quello che accadrà al termine della stagione”, ha aggiunto Ciro Venerato. Nelle ultime settimane sono state tante le voci che si sono rincorse su Maurizio Sarri. C’è chi sostiene che il mister apprezzi la rosa attuale del Napoli.