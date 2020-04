Napoli, Ciro Muro ricorda: “Diego Armando Maradona mi disse che aveva sentito parlare di me”

Ciro Muro, ex calciatore del Napoli degli anni ’80, ha rilasciato un’intervista a “Si Gonfia la Rete”. “Il mio debutto con il Napoli è stato un momento bellissimo. Era il 1983, sono passati tanti e tanti anni. Io stavo partendo con la Primavera, il mister mi chiamò dicendo: ‘Tu non parti con noi, resti con la prima squadra’. Il giorno dopo debuttai in Serie A contro la Roma e da napoletano fu una grande gioia. L’anno dopo sono andato via, a Monopoli a farmi un po’ le ossa in C1. Dopo sono tornato in A con il Pisa giocando 29 partite e poi sono tornato a Napoli. Mi chiamò Allodi per fare il vice di Maradona e quell’anno vinsi lo scudetto e la Coppa Italia”.

“Un aneddoto su Maradona? Lui faceva alcuni giochetti col pallone. Celestini gli parlava spesso di me e gli diceva: ‘Guarda c’è un ragazzo napoletano, ora sta giocando altrove, che è in grado di emularli’. Quando tornai a Napoli, Diego mi raccontò che aveva sentito tanto parlare di me, Celestini gli aveva riempito la testa col mio nome. Maradona stravedeva per me, rivedeva lo scugnizzo che era in lui. Percepiva che io ero un ragazzo che voleva arrivare, che aveva fame di calcio. Lui è stato un grande amico per me. Devo dire la verità, vederlo giocare era impressionante”.