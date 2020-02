Napoli, Ciccio Graziani non è convinto: “Andrea Petagna non dà affidabilità per un ciclo nuovo”

Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma, Fiorentina e Torino, nonché campione del mondo ’82, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. “Petagna non fa sognare i tifosi, è un buon acquisto, può crescere, ma non mi fa impazzire. Per creare un ciclo nuovo Petagna non ti dà grandissima affidabilità. Non puoi pensare che nei prossimi anni possa farti oltre 20 goal. Nella rifondazione devi stare attento, il mercato è stato ottimo, ma un ciclo è finito e non è detto ci sarà subito competitività”.

Non tutti sono convinti del nuovo acquisto del Napoli, quindi. Andrea Petagna non dovrebbe essere subito il titolare del Napoli del futuro, ma in caso di cessione di Arkadiusz Milik potrebbe essere promosso in automatico. La speranza dei tifosi è che il polacco resti comunque almeno un altro anno. I suoi numeri sono sempre stati buoni a dispetto dei rallentamenti dovuti ai problemi fisici.