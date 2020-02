Coronavirus, anche Marek Hamsik scappa dalla Cina

Marek Hamsik torna in Slovacchia dai genitori. Causa della partenza improvvisa è il Coronavirus, pericolo che si sta diffondendo dalla Cina a livello globale. Dal portale Cas.sk.fa si apprende che l’ex Napoli, oggi al Dalian Yifang, è stato richiamato in patria dai genitori che sono preoccupati per il virus che ha invaso il Paese. Il padre Richard Hamsik ha spiegato: “Marek era volato in Cina, dove è rimasto per due settimane. Doveva partire con la squadra per il ritiro in Spagna, ma è arrivato il virus. I compagni sono ancora sotto osservazione, lui non ha avuto problemi a tornare. Doveva partire per il ritiro mercoledì ma il club ha spostato la partenza a sabato per i controlli”.

Marek Hamsik era stato di recente al San Paolo riabbracciando la tifoseria azzurra. Il suo record di goal partenopei rischia di durare poco. Dries Mertens l’ha preso nel mirino e vuole superarlo entro giugno.