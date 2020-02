Napoli, Christian Maggio può tornare al San Paolo: rinnovo col Benevento in vista

Christian Maggio potrebbe tornare presto al San Paolo, là dove Maurizio Sarri gli negò il saluto alla tifoseria del Napoli dopo un decennio di onesta militanza. L’esterno, oggi al Benevento, potrebbe rinnovare con le “streghe” e quindi giocare in Serie A l’anno prossimo. Tra il club giallorosso e il giocatore sarebbero iniziati i contatti per il rinnovo del contratto. Il giocatore aveva infatti firmato in estate per un accordo annuale, con l’idea di dimostrare a se stesso di poter ancora competere a certi livelli. Finora i risultati gli hanno dato ragione e così anche l’idea di appendere le scarpette al chiodo non sembra più così prossima, nonostante i 38 anni. Il congedo tanto atteso dal San Paolo potrebbe quindi verificarsi in altre salse. Il pubblico azzurro non ha mai dimenticato Christian Maggio, che col Napoli era riuscito a diventare persino titolare in Nazionale, seppur per poco tempo. I tifosi lo aspettano a braccia aperte.