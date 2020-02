Napoli-Barcellona, ultimo giorno di precedenza agli abbonati sulla vendita dei biglietti

Il Napoli ricorda ai tifosi che alle ore 23.59 di oggi scadrà il diritto di precedenza per gli abbonati sull’acquisto dei biglietti per Napoli-Barcellona. Domani mattina alle ore 10.00 inizierà la vendita libera, anche per i posti non confermati dagli abbonati. Inoltre, sempre a partire dalle ore 10 di domani, sarà possibile aderire al progetto “Tribuna Young”, attraverso il quale la SSC Napoli riserverà a tutte le scuole calcio campane accreditate dalla F.I.G.C. la possibilità di portare allo Stadio San Paolo i propri giovani iscritti, attraverso una semplice procedura online.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale del Napoli. Ai possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it

PREZZI

Tribuna Posillipo € 250,00 – Tribuna Nisida € 190,00 – Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.