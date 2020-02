Napoli, Carlo Alvino su Allan: “Ecco come hanno lavorato i suoi procuratori…”

In diretta su Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha parlato anche del caso Allan e dei problemi per un’eventuale cessione del brasiliano. Il giocatore aveva fatto arrabbiare Gennaro Gattuso per i suoi allenamenti scialbi, che gli sono costati la convocazione a Cagliari. Adesso la situazione sembra rientrata, ma in generale Allan non si starebbe comportando in maniera molto onesta con la società, tirando la corda. Lo stesso Carlo Alvino, dunque, ha spiegato cosa potrebbe esserci dietro agli atteggiamenti del giocatore, da molti indicato come capo dell’ammutinamento di novembre. “Se nel Napoli alcuni prendono certe cifre è anche perché alcuni procuratori hanno lavorato bene. Gli agenti di Allan gli hanno fatto una testa così dicendogli che è un giocatore da 10 milioni di Euro a stagione già dall’anno scorso. I procuratori hanno lavorato male, anche perché non hanno portato offerte scritte al club neanche l’anno scorso, dopo aver trovato gli accordi sul loro ingaggio”.