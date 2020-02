Napoli, Carlo Alvino sta con Gattuso: “Fa bene a non concedere il giorno di riposo”

Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Goal”. “Gattuso fa bene a non concedere il giorno di riposo. Crede che il Napoli non sia ancora quello che lui ha in mente, dal punto di vista della continuità. Fa bene a non avere ancora fiducia massima, così sta sul pezzo, coinvolge tutti, sa di essere in un momento particolare. Le coppe potrebbero riservare piacevolissime sorprese. Nell’unica sconfitta dell’ultimo periodo, contro la Lazio a Roma, il Napoli non meritava di perdere”. La proverbiale grinta di Gennaro Gattuso sta piacendo anche agli addetti ai lavori. La squadra si è allenata regolarmente a Castel Volturno in vista del Brescia e spera di recuperare qualche pezzo grosso come Kalidou Koulibaly che non è ancora al meglio. L’uomo del momento, però, è Dries Mertens, che sta per raggiungere sia il record di goal di Marek Hamsik sia un accordo per il rinnovo del contratto.