L’ex Napoli György Garics elogia Diego Demme: “È quello che mancava negli ultimi anni, una sorta di Walter Gargano”

György Garics, ex esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Grandi elogi per Diego Demme, considerato ormai da tutti il miglior colpo azzurro nel mercato di gennaio. Le speranze di risalire la china e di vincere eventualmente anche la Coppa Italia sono riposte proprio in lui. “C’è fiducia per una rinascita del Napoli. Speriamo che si possa continuare in questa maniera, sarebbe veramente un peccato se non fosse così. Si entra ora in un momento in cui non si può più perdere terreno. Sono da evitare altre sconfitte. Demme? È quello che mancava negli ultimi anni, ma soprattutto in questo momento. È quello che raccoglie e distribuisce, una sorta di Gargano, che non faceva grandi giocate, faceva solo giocate semplici, ma era importante”, ha detto l’ex calciatore del Napoli. L’ex Lipsia continua ad ottenere consensi.