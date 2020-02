Napoli, Carlo Alvino è sicuro: “Chi sta al 100% gioca, questa è la regola che vige”

in

Carlo Alvino, noto giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del prossimo match tra Sampdoria e Napoli nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Il Napoli ha messo la testa a posto, o così sembra. La grande conferma però è proprio la partita di stasera, che sarà la cartina di tornasole reale per capire se con Lazio e Juventus sono state due gare vinte solo sotto l’aspetto motivazionale o sul serio è stata ripresa la strada giusta. Formazione? Al momento mi sento di escludere la presenza di Demme, ma il dubbio sarà sciolto solo nell’ultima riunione tecnica. Chi sta al 100% gioca, questa è la regola che vige. Il Napoli ha diverse alternative in centrocampo, per questo credo che Demme venga tenuto a riposo”.

Il Napoli affronterà probabilmentre 3 ex contemporaneamente: Fabio Quagliarella, Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli. L’augurio dei tifosi è che nessuno di loro vada a segno per evitare una doppia beffa.