Napoli, Carlo Alvino crede in Hirving Lozano: “Non è un pacco, è stato sfortunato”

Carlo Alvino ha elogiato la rinascita di Hirving Lozano ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, nel corso del suo intervento alla trasmissione Porompomperoperò. “Hirving Lozano? E’ un giocatore nuovo, lo ha ribadito anche il buon Rino Gattuso, a testimonianza che il Napoli ci ha visto bene e non è un pacco. Il messicano non è paragonabile a Josè Callejon, hanno caratteristiche molto diverse, eppure adesso sta facendo molto bene da quel lato”.

“Lozano è stato sfortunato, si è trovato spaesato perché al posto sbagliato al momento sbagliato, in una stagione difficile, quella dell’anno scorso. Oggi, invece, è stato rimesso in riga e si sente dentro il progetto tecnico. Ci avevano visto bene tutti, con lui: il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed anche il suo procuratore, Mino Raiola, che lo ha caldeggiato agli azzurri. Tecnicamente parlando, Lozano è un valore aggiunto per il Napoli e lo sta più che mai dimostrando”.

