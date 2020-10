Napoli-AZ Alkmaar, Matteo Politano ammette: “Sappiamo che non siamo partiti bene, dovremo recuperare il terreno perso”

Matteo Politano, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita dal Napoli al San Paolo contro l’AZ Alkmaar, in Europa League. “E’ mancato il gol, oltre che un po’ di cattiveria. Loro si sono messi tutti dietro e ci hanno punito alla prima occasione. Siamo tutti arrabbiati, ma dobbiamo guardare avanti perché tra pochi giorni c’è un’altra partita complicata contro il Benevento. Sappiamo che non siamo partiti bene, dovremo recuperare il terreno perso. Giovedì prossimo daremo il massimo per provare a vincere”.

“Se la situazione legata al COVID ci ha condizionati? No, abbiamo pensato a noi stessi. La prestazione c’è stata. Siamo stati sfortunati e imprecisi, poi questo è il calcio. Siamo consapevoli della nostra forza, dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni e sono sicuro che andremo avanti in tutte le competizioni”, ha aggiunto l’esterno azzurro. Adesso testa al Benevento di Roberto Insigne, domenica prossima in campionato.

