Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-AZ Alkmaar: “Arrabbiato e deluso”

Davvero un brutto Napoli quello visto al San Paolo contro l’AZ Alkmaar. Gli azzurri non sono riusciti a sfondare il muro olandese e sono stati infilati nel secondo tempo. Gennaro Gattuso ha analizzato il match in conferenza stampa, spiegando gli errori che hanno portato a una sconfitta comunque immeritata secondo il tecnico calabrese.

“Rifarei sicuramente le stesse scelte, le scelte si fanno con un lavoro dietro, ma oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Siamo stati un po’ sterili, abbiamo preso un tiro e l’abbiamo pagato caro, più di quello che dovevamo. Abbiamo preso una bella mazzata, perdere così in casa è una mazzata e ora testa al Benevento, poi dopo penseremo all’Europa. Sono arrabbiato e deluso, non meritavamo assolutamente. La rabbia c’è per come abbiamo lavorato, è mancata quella cattiveria negli ultimi 10 metri, ma non gli rimprovero nulla. Oggi è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri, abbiamo sbagliato su questo”.

