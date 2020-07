Napoli, Aurelio De Laurentiis su Castel Di Sangro: “Non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato”

In occasione della presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha parlato oggi anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Con Castel di Sangro è stato un amore a prima vista perché non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato. Impianti sportivi che non ho visto da altre parti, una cittadina con delle opportunità culinarie, di intrattenimento, di pesca. E’ un territorio che non mi aspettavo così straordinariamente organizzato. C’è uno stadio da 7 mila posti e tribune coperte, con un’illuminazione che permette le riprese televisive sia per l’Italia che per l’estero. La collegialità del gruppo si sposa con la collegialità degli impianti in appena un chilometro quadrato. Ci si sposta a piedi. Una volta che hai recintato e tutelato il perimetro con gli steward, dai tranquillità e serenità a calciatori, allenatori e giornalisti. Diventa una grande famiglia allargata che vive in un contesto strepitoso”.