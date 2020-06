Napoli, Aurelio De Laurentiis si pronuncia sulla morte di George Floyd: “Dobbiamo reagire”

Aurelio De Laurentiis, ha diffuso sul suo profilo Twitter un messaggio riguardo a quanto avvenuto a Minneapolis con la morte di George Floyd.

“Quello che è successo a Minneapolis con l’omicidio di George Floyd non può essere interpretato solo come un episodio di violenza di uno o più poliziotti. E’ qualcosa che va oltre. Deve far riflettere tutti, non solo gli americani. La violenza non può e non deve essere mai la soluzione a un problema. Apprezzo che molti calciatori del Napoli abbiano solidarizzato con la protesta che dilaga in tutto il mondo. Non possiamo più accettare episodi di brutalità e di razzismo. Dobbiamo reagire”, ha scritto il presidente del Napoli che ha voluto sottolineare così quanto avvenuto negli Stati Uniti. Aurelio De Laurentiis è da sempre molto attento alle dinamiche sociali e più volte si è schierato anche contro il razzismo e i problemi delle curve negli stadi di calcio italiani.