Napoli, Aurelio De Laurentiis compra all’asta la maglia di Dries Mertens per 15.000 Euro

L’asta organizzata dalla fondazione Cannavaro-Ferrara ha fatto sì che la maglia di Diego Maradona dell’Argentina fosse ceduta per 55.000 Euro. Nelle ultime ore, invece, quella di Dries Mertens è stata aggiudicata per 15.000 Euro. Da chi? Direttamente da Aurelio De Laurentiis. Anche una maglia autografata messa all’asta da Ciro Immobile è stata venduta a una cifra non irrisoria come 4.100 Euro, mentre una di Lorenzo Insigne è andata via a 2.400 Euro e una di Lavezzi a 2.500 Euro.

Il patron azzurro si è fiondato sulla maglia del belga quasi a sorpresa. Lo ha rivelato lui stesso attraverso un tweet che non ha spiegato le motivazioni della sua offerta: “Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile”. Un pensiero per la storia del club, quindi. Chissà che non sia anche un segnale di pace tra multe e rinnovo…