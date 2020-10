Napoli-Atalanta 4-0 all’intervallo: strepitoso Hirving Lozano, primo goal per Victor Osimhen!

in

Il Napoli affronta l’Atalanta col piglio giusto. Sovvertendo ogni pronostico, gli azzurri schierati da Gennaro Gattuso col 4-2-3-1 al San Paolo riescono a imporsi sin da subito sulla formazione orobica, finora tra le migliori del campionato. Nei primi 20 minuti gli ospiti non riescono mai ad affacciarsi dalle parti di David Ospina. Solo il “Papu” Gomez prova a dare la carica ai suoi. Al 23′, però, Hirving Lozano inizia a mettere in chiaro le cose: Matteo Politano finta di venire verso il centro e serve Giovanni Di Lorenzo che fa giungere la sfera al messicano, a due passi dalla linea di porta. Dopo soli 4 giri di orologio un rimpallo favorisce sulla trequarti sempre l’ex PSV, che dal limite dell’area scarica alle spalle di Marco Sportiello per il 2-0.

Il tripudio è destinato a raddoppiare. Al 30′ Fabian Ruiz appoggia a Matteo Politano sulla destra. L’ex Sassuolo converge verso il centro ed esplode un mancino potentissimo sul primo palo, siglando il 3-0. L’Atalanta ci prova con Rafael Toloi, ma invano. Nel finale del primo tempo arriva anche la prima gioia per Victor Osimhen, bravissimo a calciare in scivolata da oltre 20 metri. 4-0 all’intervallo, ma Atalanta irriconoscibile.