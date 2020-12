Napoli, Antonio Floro Flores è sicuro: “Lorenzo Insigne come Paolo Cannavaro: capitano e bandiera”

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli e Sassuolo, è intervenuto in queste ore sulle frequenze di Radio CRC per parlare del Napoli e di alcuni singoli che hanno fatto la storia degli azzurri. “Se Napoli e Milan siano candidati a vincere l’Europa League? Sì, hanno buone possibilità di riuscirci. Parliamo di squadre forti e ancora più compatte di quanto non lo fossero in passato”.

“Se anche lo scudetto sia alla loro portata? Se la Juventus è quella di Barcellona, si fa dura. Azzurri e rossoneri, però, hanno le carte in regola per dar fastidio; hanno qualcosa in più rispetto a tutti, insieme a Juve ed Inter. Alla Juve, sin da piccolo, ti insegnano che, se arrivi secondo, hai fallito. Insomma, non possono accettare di non vincere. E’ una questione di mentalità. Lorenzo Insigne capitano e bandiera? Come Paolo Cannavaro, ha fatto le giovanili nel Napoli: non può che essere una gioia per tutti, vederlo lì”.