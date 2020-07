Napoli, Antonio Corbo elogia Gennaro Gattuso: “Sa parlare negli occhi con i suoi”

Antonio Corbo ha parlato del momento del Napoli in vista della partita di Champions nel suo editoriale “il graffio” su la Repubblica. “In questo clima di cose sospese, Il Napoli prepara la partita con la Lazio e la missione dell’8 agosto a Barcellona. Gattuso sa parlare occhi negli occhi con i suoi, ma non è facile dare motivazioni ad Allan, Hysaj, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Younes, Callejon, Lozano, Llorente. Più che ritrovare l’anima, come auspica Gattuso, molti stanno cercando la villa a Ischia o in Costa Smeralda, magari con piscina”.

“Le parole passano come nuvole su giocatori stanchi, divorati dall’ansia del prossimo imbarco come marinai già scaricati dal cargo sui moli. Se ci credono, dovrebbero essere loro a chiedere una settimana di ritiro per gli ultimi, intensi allenamenti ed un migliore recupero di forma. Se sono fondate le allusioni di Gattuso alle gite in barca, qualcuno spieghi che il mare infiacchisce gli atleti. Il Barcellona è tornato al lavoro con n grande intensità. Il modesto settimo posto ha già ridotto gli introiti della società, i mancati incassi allo stadio, il gioco di malus e bonus con gli sponsor e la tabella della Lega. Perde qualche milione di premio la società, sembra tre”.

