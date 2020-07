Calciomercato Napoli, Valter De Maggio rivela: “Il club azzurro sarebbe pronto a prendere Rodrigo De Paul dall’Udinese”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha fatto alcune rivelazioni sul mercato partenopeo in queste ore. “Dalle notizie che ci stanno arrivando, il club azzurro sarebbe pronto a prendere Rodrigo De Paul dall’Udinese. Un jolly straordinario per la squadra di Gennaro Gattuso che può ricoprire più ruoli in campo. Sarebbe veramente un gran colpo qualora la società riuscisse a prenderlo”.

Già di recente il vice presidente della squadra friulana Stefano Campoccia aveva parlato dell’interessamento del club azzurro per il talentuoso argentino, che sta facendo molto bene in maglia bianconera: “Il Napoli è uno dei nostri migliori clienti, potremmo parlarne, basterebbe soltanto offrire la cifra giusta per De Paul. Voglio ricordare che nella scorsa sessione di mercato abbiamo rifiutato 30 milioni”. Un chiaro segnale d’apertura quello del dirigente dei friulani. Insomma, il mercato del Napoli non si fermerà certo a Victor Osimhen…

