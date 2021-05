Napoli, adesso Victor Osimhen è l’arma in più di Gennaro Gattuso

Victor Osimhen sta conquistando tutti. Dopo essere rimasto ai box in più frangenti della stagione, finalmente il nigeriano si sta prendendo la sua rivincita. Anche La Gazzetta dello Sport ha sottolineato il ruolo dell’attaccante azzurro nella prova col Cagliari. “Osimhen è in gran forma e segna al primo affondo il suo terzo gol consecutivo. Sembra tutto facile per il Napoli ma non è così. Perché Semplici ha disegnato un 4-1-4-1 basso e attento per non lasciare spazi alle triangolazioni dei virtuosi attaccanti azzurri. Ma al tempo stesso Pavoletti non viene abbandonato lì davanti, specie quando Duncan riesce a innescare fra le linee Nainggolan”.

“E in effetti alla prima palla messa dentro dal Ninja, Zappa si avventa a destra e colpisce il palo. E prima della chiusura del tempo uno strepitoso Meret respinge nella stessa azione le conclusioni a botta sicura di Pavoletti e Nandez. A inizio ripresa è il Napoli a riprendere il pallino con un Osimhen devastante negli spazi e lanciato con continuità dai compagni. Il nigeriano raddoppia, ma l’arbitro dice no”. Gennaro Gattuso può comunque sorridere. Per arrivare in Champions adesso c’è un Victor Osimhen in più.