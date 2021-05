TUTTOSPORT – “I più forti!”: si celebra l’Inter campione d’Italia

in

Tuttosport celebra come prevedibile lo scudetto conquistato dall’Inter: “I più forti!”. Più in basso, spazio alla Juventus che arranca e vince comunque a Udine: “Juve, meno male che Ronaldo c’é”. In evidenza anche dure parole di Paolo Maldini nei confronti di Gianluigi Donnarumma dopo il confronto del portiere rossonero con i tifosi: “Gigio? Decide il Milan chi gioca”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il quotidiano si sofferma anche sul caso del 2-0 annullato al Napoli nel match di ieri contro il Cagliari. “Raddoppio negato dall’arbitro Fabbri per una mano appoggiata su Godin, poi finito a terra: il tocco del nigeriano è sembrato genuino e privo dell’intensità che sarebbe servita per buttare giù il colosso uruguaiano. E questo è stato il torto più grande degli azzurri, non essere riusciti a chiudere la gara, quando le energie erano ancora sufficienti e prima di accusare la fatica nel finale di gara”. Al momento gli azzurri sono fuori dalla zona Champions.