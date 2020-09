Morgan De Sanctis querela Damiano Coccia “Er Faina” per il caso di Amadou Diawara

Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli e oggi dirigente della Roma, è passato alle vie di fatto. Attraverso i suoi legali ha deciso di chiedere giustizia ai giudici. L’intenzione è di querelare chi, come Damiano Coccia, conosciuto come “Er Faina”, lo ha sbeffeggiato nelle ultime ore. In particolare, Morgan De Sanctis è stato additato come colpevole della svista che ha portato la Roma alla sconfitta per 3-0 contro l’Hellas Verona. In realtà, in queste ore, tutti gli indizi portano al segretario Pantaleo Longo. Il paradosso è che quest’ultimo sembra in procinto di firmare proprio con gli scaligeri.

“Preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti”, spiega Morgan De Sanctis in una nota riferendosi a quanto scritto via social da “Er Faina” nella giornata di lunedì, il dirigente rende noto “di aver già conferito incarico ai suoi legali di fiducia di intraprendere ogni doverosa iniziativa giudiziaria, a tutela della propria immagine personale, onorabilità e dignità professionale“.

