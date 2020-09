Napoli, i ricordi di Hugo Campagnaro: “Con Walter Mazzarri ho raggiunto il mio livello migliore”

Hugo Campagnaro, ex calciatore del Napoli appena ritiratosi, ha rilasciato un’intervista a La Nacion, tradotta dal giornalista argentino Sergio Castillo per Areanapoli.it. “Dopo aver giocato la finale di Coppa Italia con la Sampdoria, contro la Lazio a Roma, fui ingaggiato dal Napoli, un grande club, senza alcun dubbio. E’ stata una improvvisa storia d’amore con la società, con la gente. Sono stato quattro anni, ci siamo qualificati due volte in Champions, abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo giocato una Supercoppa in Cina contro la Juventus, abbiamo giocato in Europa League. E grazie al livello di prestazioni offerte con la maglia azzurra, sono riuscito a realizzare il sogno di giocare con la Nazionale Argentina, nel 2012. E da lì sono rimasto in campo fino ai Mondiali. A Napoli è nato mio figlio Andres”.

Il ricordo sull’addio al Napoli. “(…) Si chiudeva un ciclo. Finiva l’era di Mazzarri e la difesa a tre, e cominciava l’era di Benítez, che giocava con la difesa a quattro. E loro pensavano che io non fossi adatto a quel sistema. In più ero in scadenza e potevo scegliere dove andare a giocare. Per fortuna le offerte non mi sono mancate, e io ho scelto quella dell’Inter. (…) E’ stato con Walter Mazzarri – alla Sampdoria, a Napoli e il primo anno all’Inter – che ho potuto raggiungere il mio livello migliore. È stato un tecnico decisivo nella mia carriera. Qualcuno che non vorrei più incontrare? Antonio Di Natale. (…) Era un vero incubo. Un giorno siamo stati battuti 3-1, con tre gol segnati da lui. Quella notte non ho dormito. Ogni volta che ci toccava giocare contro di loro pregavo che lui non giocasse (ride, ndr)”.

