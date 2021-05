Mimmo Malfitano sottolinea: “Matteo Politano non mi fa impazzire, eppure non l’avrei mai lasciato fuori”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte. “Il pareggio di ieri era inaspettato, eppure è arrivato. E’ stata premiata la maggiore determinazione degli avversari nel cercare il risultato. In questo finale di campionato, non c’è nulla di scontato. Se abbia visto un Napoli diverso? Sicuramente più dimesso. Non so se sia da attribuire al fatto che si sia giocato per la prima volta alle 15:00 in un clima di primavera inoltrata: per come la vedo io, questa non può essere un’attenuante e una giustificazione. Io dico che il Napoli, fondamentalmente, non ha avuto la solita grinta ed aggressività di manovra. L’ho visto abbastanza lento”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Quando c’è stato in campo Victor Osimhen, si è giocato per lui, veniva cercato sempre in profondità. Il nigeriano mi ha sorpreso e mi sta sorprendendo molto. Per il resto, la squadra è apparsa sottotono. Non mi è piaciuta la gestione dei cambi, ma non addosso le colpe all’allenatore. Le sue colpe le ha e, ieri, si sono viste in campo. Però non sono tutte sue. Matteo Politano non mi fa impazzire, eppure non l’avrei mai lasciato fuori in un momento in cui il meccanismo sembrava aver trovato la perfezione. E’ bastato cambiare poco per incepparlo. L’Inter? Non è la squadra più forte, ma la più forte fisicamente. Ha vinto di potenza, perché davanti ha due attaccanti che sono incredibili”.