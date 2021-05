Aurelio De Laurentiis insiste per Luciano Spalletti: il tecnico chiede 4 milioni, il Napoli ne offre 2,5

in

Il Napoli può ancora raggiungere la Champions League. Per essere aritmeticamente certi di tagliare il traguardo bisognerà vincere le prossime 4 partite. Alla fine del campionato, dunque, Aurelio De Laurentiis procederà con l’affondo per Luciano Spalletti. Ormai i rapporti con Gennaro Gattuso sono insanabili e il presidente vuole garantirsi un tecnico di esperienza e che sappia gestire le tensioni e l’umore di un ambiente esigente come quello azzurro. I contatti sono frequenti.

I due stanno discutendo anche del progetto tecnico, nonostante non ci sia ancora l’accordo. C’è una differenza sostanziale tra la richiesta di ingaggio del tecnico, pari a 4 milioni di Euro, e l’offerta del club di 2,5. Non ci sono molte big alla ricerca di un allenatore e di conseguenza Luciano Spalletti potrebbe accontentarsi pur di tornare in pista dopo l’esperienza all’Inter. Il mister di Certaldo e il numero uno del Napoli si riaggiorneranno a campionato ultimato, quando bisognerà affrettare i tempi, perché poi nessuno dei due potrà più aspettare.