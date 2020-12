Massimo Rastelli difende il Napoli: “Non è facile giocare ogni 3 giorni”

In diretta su Canale 21, l’ex allenatore di Avellino e Cagliari Massimo Rastelli ha detto la sua sulla prestazione deludente del Napoli contro il Torino, che ha fruttato solo un pareggio fortuito al 92′. “Le motivazioni di una prova del genere possono essere diverse. La squadra credo sia arrivata al limite alla gara, l’ha detto anche Gattuso, credo anche mentalmente. Non è facile giocare ogni 3 giorni ed ha affrontato le ultime gare senza tre quarti dell’attacco. Significa che le alternative non sono state all’altezza. Giocate individuali? Sì, anche in un contesto tattico poi sono le individualità che danno valore al gioco. Il Napoli non ha trovato fraseggio, velocità di gioco tra le linee”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



La classifica del Napoli, tuttavia, è ancora buona e l’obiettivo stagionale della Champions League può ancora essere raggiunto. La partita da recuperare con la Juventus andrà assolutamente vinta.