Massimiliano Allegri incontra Andrea Agnelli: niente Napoli?

“Juve, incontro Agnelli-Allegri: ecco succederà adesso”. Tuttosport lancia l’indiscrezione in apertura del suo portale online, raccontando i possibili sviluppi sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. “La società bianconera è ferma nella difesa di Pirlo che viene considerato l’allenatore anche per la prossima stagione. Ma la situazione è da valutare giorno per giorno e la partita contro il Napoli può essere decisiva. Il fattore Champions incide molto”, si legge sul sito.

Proprio tra Massimiliano Allegri e il presidente bianconero c’è stato un contatto a Forte dei Marmi sabato scorso: una breve chiacchierata con auguri pasquali, ma i due non avrebbero assistito al derby insieme. Tutto considerato normale nell’ambiente bianconero, anche se è proprio Massimiliano Allegri che i tifosi chiedono a gran voce per la panchina in vista del nuovo anno. Il mister toscano è stato accostato a più riprese anche alla Roma e al Napoli di questi tempi.