Mario Sconcerti è sicuro: “Il Napoli sta giocando con il quarto centravanti”

Nel corso de “Il bello del calcio” su Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato delle assenze del Napoli degli ultimi tempi, che hanno inevitabilmente condizionato l’andamento degli azzurri. “Date 5-6 gol al Napoli, uno ogni 3 partite, e ognuno può tradurre in punti o in classifica altri 6 gol. Per me è così: il Napoli sta giocando con il quarto centravanti, non c’è squadra in Europa che stia giocando con continuità col quarto centravanti. Petagna per me viene dopo Osimhen, Mertens ma anche Milik che è fuori per gestione della società, ma sarebbe una risorsa del Napoli, tant’è che ancora oggi chiedono 15 milioni di Euro vicino alla scadenza. I primi 3 non giocano per vari motivi”.

“Osimhen aveva 2 gol in 6 partite, quindi 1 ogni 3 partite, se pure avesse ripetuto questo rendimento erano 6 gol, non era un numero a caso. Possiamo tradurli in 3-4 punti almeno ed andare a rivedere la classifica”, ha aggiunto il giornalista.